На Міжнародній космічній станції (МКС) стався витік повітря. Наразі передбачається, що вона сталася на американському сегменті станції.

Як повідомляє NASA, на п'ятницю запланований перехід екіпажу в модуль "Звізка", щоб організувати контроль тиску в модулях американського сегменту.

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Навіщо ізолюють екіпаж

Витік повітря необхідно виявити та усунути. Для цього весь екіпаж 63-ї експедиції на МКС ізолюють в російському модулі "Зірка". Люки між сегментами необхідно закрити, потім виявити зміни тиску в одному з блоків, а згодом виявити причини витоку та усунути її.



На карті МКС видно куди ізолюють екіпаж

Це не вперше на МКС фіксується витік повітря. Минулого разу схожу ситуацію на станції зафіксуали також у серпні 2018 року. Вона сталася через мікротріщини діаметром 1,5 міліметра в космічному кораблі "Союз МС-09". Отвір тоді заклали за допомогою серветок, просочених герметиком. При цьому причина утворення діри в космічному кораблі невідома, оскільки росіяни засекретили результати розслідування.