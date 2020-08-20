На МКС стався витік повітря: екіпаж ізолюється на російському модулі
На Міжнародній космічній станції (МКС) стався витік повітря. Наразі передбачається, що вона сталася на американському сегменті станції.
Як повідомляє NASA, на п'ятницю запланований перехід екіпажу в модуль "Звізка", щоб організувати контроль тиску в модулях американського сегменту.
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Навіщо ізолюють екіпаж
Витік повітря необхідно виявити та усунути. Для цього весь екіпаж 63-ї експедиції на МКС ізолюють в російському модулі "Зірка". Люки між сегментами необхідно закрити, потім виявити зміни тиску в одному з блоків, а згодом виявити причини витоку та усунути її.
На карті МКС видно куди ізолюють екіпаж
Це не вперше на МКС фіксується витік повітря. Минулого разу схожу ситуацію на станції зафіксуали також у серпні 2018 року. Вона сталася через мікротріщини діаметром 1,5 міліметра в космічному кораблі "Союз МС-09". Отвір тоді заклали за допомогою серветок, просочених герметиком. При цьому причина утворення діри в космічному кораблі невідома, оскільки росіяни засекретили результати розслідування.