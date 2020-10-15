Російські космонавти повідомили Центру управління польотами, що їм нарешті вдалося знайти точне місце витоку повітря у перехідному відсіку модуля "Зірка" Міжнародної космічної станції. Виявити витік допоміг звичайний пакетик чаю, хоча до цього екіпаж МКС безуспішно застосовував різноманітні спецзасоби.

Як виявили витік повітря

Космонавт Анатолій Іванишин розповів, що пакетик чаю розподілили у модулі перед закриттям перехідної камери, повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Місце витоку вдалося виявити завдяки руху пакетика, який в умовах невагомості змістився у бік течії повітря за борт станції. Рухи об'єкта зафіксували камери.

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Як ремонтуватимуть місце витоку

Російський ЦУП порадив космонавтам заклеїти скотчем місце розгерметизації, коли у них з'явиться вільний час, а також надіслати фото і відео можливого місця витоку.

Як шукали витік повітря на МКС

Витік спочатку шукали за допомогою американського ультразвукового детектора.

1 жовтня перевірили герметичність порожнини між стикувальними агрегатами проміжної камери і "Прогресу МС-14". Потім камеру звільнили від усіх вантажів.

Вранці 2 жовтня проміжну камеру ізолювали і розмістили в ній дві камери GoPro. Одна фіксувала покази тиску на мановакуумметрів, друга стежила за рухом індикаторів у вигляді смужок з конфеті і пластику.

3 жовтня екіпаж попросили перевірити проміжну камеру пластиковими пакетами і плівками. Певну зону – клапан або гермоплату – потрібно було обернути пакетом, а по краях замотати скотчем. У разі витоку в даному місці пакет повинен був схлопнутися.

Потім у фахівців виникла підозра, що через тривалий термін експлуатації у стикувальному агрегаті потекли гумові ущільнювачі. Його обклеїли по периметру скотчем.

5 жовтня в роботі задіяли стетоскоп. Але роботи довелося призупинити, оскільки насос системи забезпечення теплового режиму створював шум, а вимикати його не рекомендовано.

6 жовтня космонавт Іванишин за допомогою індикатора потоку і інфрачервоної камери досліджував дві можливих зони витоку повітря. Потім до робіт залучили вимірювачі потоку повітря і американський механічний індикатор витоку FLI. Пошуки ні до чого не привели.

Проблеми на МКС

Тиск на МКС почав опускатися ще в кінці серпня. Спочатку джерело витоку повітря шукали в американському сегменті станції. Але він виявився в російському модулі "Зірка".

Витік не вдається усунути з 9 жовтня. Спочатку його намагалися закрити за допомогою пластиліну американського виробництва. Але тиск в модулі продовжує падати.

Додатково до всього, в російському сегменті МКС зламалася система отримання кисню. Вийшов з ладу блок "Електрон-ВМ", який працював на станції з 2005 року.