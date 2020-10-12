Харчування астронавтів складається зі спеціалізованої їжі, що зберігається в тюбиках і пластикових мішечках. Можливо, скоро вдасться урізноманітнити раціон, адже на Міжнародній космічній станції з'явилися перші високотехнологічні холодильники, розроблені спеціально для роботи за межами Землі.

Унікальний пристрій розробила компанія BioServe Space Technologies з Університету Колорадо в Боулдері. У нього складна назва, але найчастіше його називають просто холодильником. За розмірами він порівнянний зі звичайною мікрохвильовою піччю, розповідає Engadget.

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Особливості створення холодильника для МКС

Насправді створити такий прилад для МКС було справжнім викликом, адже в ньому не може бути обертових частин і він не повинен нагріватися, як це відбувається у звичайних холодильників. Як пояснюють вчені, якщо відбудеться витік теплого повітря, то в умовах мікрогравітації це може призвести до небезпечних наслідків.



Спеціально упакована їжа для астронавтів / Фото Wikipedia

Тому холодильник отримав спеціальну систему: вона постійно відводить тепло, підтримуючи температуру пристрою в нормальному стані. Як стало відомо, на борту МКС вже перебувають шість таких холодильників, вони використовуються, щоб охолоджувати термочутливі матеріали для випробувань. Скоро космонавти отримають ще два пристрої, і їх планують задіяти для зберігання швидкопсувних продуктів, доставлених з Землі і вирощених в гідропонному саду станції.