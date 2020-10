Crash Bandicoot: On The Run! отримав дату релізу / thegamer

Нещодавна Crash Bandicoot 4: It's About Time, що дебютувала на початку місяця, справила велике враження на критиків і звичайних гравців. Однак мобільні ґеймери все ще з нетерпінням чекають на спеціально створену для смартфонів On The Run!, яка вже скоро вийде на пристроях під управлінням iOS і Android.