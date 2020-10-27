Нещодавна Crash Bandicoot 4: It's About Time, що дебютувала на початку місяця, справила велике враження на критиків і звичайних гравців. Однак мобільні ґеймери все ще з нетерпінням чекають на спеціально створену для смартфонів On The Run!, яка вже скоро вийде на пристроях під управлінням iOS і Android.

У цифровому магазині додатків для смартфонів і планшетів Apple вже з'явилася дата релізу очікуваного Crash Bandicoot: On The Run!, повідомляє TheGamer.

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Коли відбудеться реліз Crash Bandicoot: On The Run!

Стверджується, що реліз відбудеться вже 25 березня 2021 року. Правда, варто відзначити, що Activision поки не оголошувала термінів прем'єри офіційно, а тому до цих даних слід ставитися зі здоровою часткою скепсису: це може бути заглушкою. Разом з тим інформація виглядає надто конкретною, але все може змінитися.

Також варто відзначити, що зазначена інформація актуальна тільки для iOS. Дата релізу на Android все ще залишається невідомою. Часто трапляється так, що на пристроях Apple ігри виходять набагато раніше, ніж на інших смартфонах.

Трейлер Crash Bandicoot: On the Run!, відео:

Мобільна Crash Bandicoot: On the Run! це незвичайний раннер-платформер, в якому поряд з локаціями, що генеруються процедурно будуть представлені повноцінні, створені вручну рівні, а також ряд унікальних босів, кооперативний режим, цілий ансамбль знакових персонажів і багатий арсенал можливостей для кастомізації героїв.