Мобільна версія Google Chrome нарешті отримала функцією, яку вже так давно цінують користувачі веб-версії. Мова йде про функцію автоматичного заповнення паролів, що спрощує авторизацію на різних сайтах.

Нова функція на мобільній версії Google Chrome захищає від можливого «викрадення» акаунта при використанні цієї опції на смартфонах, передає Pocketnow.com.

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Новий інструмент вже доступний для смартфонів на базі Android та iOS.

Як працює

В оновленій версії Chrome на iOS вже з'явилася додаткова верифікація за допомогою Touch ID або Face ID. Щоразу як користувач обирає функцію автозаповнення при авторизації на сайті, Chrome попросить його підтвердити вхід за допомогою сканування пальця або особи.

Також у мобільній версії Chrome на iOS і Android з'явилася можливість зберігання паролів і логінів в зашифрованому вигляді. При цьому в компанії наголошують, що це конфіденційна інформація і вона недоступна самої компанії чи її працівників.

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Адже для шифрування використовують пароль, який доступний лише користувачеві.