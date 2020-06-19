Українські мобільні оператори проводять підготовку до запуску мереж 4G у діапазоні 900 МГц, який відбудеться вже через кілька днів. З цією метою оператори повинні вжити певних технічних заходів, які можуть тимчасово позначитись на якості зв’язку, що відчують українці.

Все через рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц, який розпочали оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell, повідомляє Мінцифри.

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Завдяки використанню "низьких" радіочастот мобільні оператори зможуть запроваджувати зв’язок 4G по всій країні. Зокрема це стосується населених пунктів, де кількість населення від 2000 осіб, у сільській місцевості та на автошляхах, що у підсумку позитивно вплине на зв'язок.

Як проходитимуть роботи

Влітку цього року українські оператори планують здійснити обмін радіочастотами у 8 Західних областях України. Першою стане Закарпатська область – далі рефармінг поступово пошириться на Схід і до кінця 2020 року всі роботи мають бути повністю завершені.

Чому можуть виникнути проблеми зі зв'язком

Для налаштування базових станцій з GSM900 на LTE900 мобільні оператори змушені короткочасно вимикати обладнання. Щоб мінімізувати можливе зниження якості зв’язку, роботи проводитимуться вночі, коли навантаження на мережі зв’язку мобільних операторів найнижчі.

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Переваги 4G

Завдяки сучасній LTE технології абоненти мають можливість користуватись мобільним інтернетом на ще вищій швидкості. Крім того інтернет-з'єднання у нових мережах більш стабільне та якісне ніж у попередніх, а після рефармінг й впровадження "низьких" частот воно пошириться на всю територію України.

Відповідно до умов нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов’язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, зокрема населені пункти з населенням від 2000 осіб, сільську місцевість і транспортну інфраструктуру.