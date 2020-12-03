Роботи з підготовки до запуску багатофункціонального лабораторного модуля "Наука" будуть завершені у першому кварталі 2021 року. Цей блок покликаний забезпечити подальший розвиток російського сегменту Міжнародної космічної станції.

Модуль "Наука" споруджують загалом уже 20 років. Його виведення у космос багаторазово переносилося, повідомляє 24 канал. Лабораторний модуль побудований на основі дублерного модуля "Зоря" – ФГБ-2.

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Інсайдери зазначають, що для запуску модуля до МКС визначено два стартових вікна. Попередньо запуск планується у квітні, але у ролі ще одного зручного вікна розглядається липень. Тож, якщо запланований на квітень запуск з будь-яких причин не відбудеться, модуль планують вивести на орбіту в середині літа.

Що відомо про модуль "Наука"

В конструкції модуля передбачено уніфіковані робочі місця – пристрої для установки і підключення різного устаткування всередині і зовні станції, завдяки чому модуль може бути адаптований під багато завдань. Високий ступінь автоматизації блоку дозволить скоротити кількість дорогих виходів у відкритий космос. До складу модуля увійде європейський роботизований маніпулятор ERA довжиною 11,3 метра.



Модуль "Наука" збудований на базі дублюючого модуля "Зоря" – ФГБ-2