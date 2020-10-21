Генеральний директор Azure Global Industry Sovereign Solutions компанії Microsoft представив модульний дата-центр для платформи хмарних обчислень Azure. У ньому буде використовуватися система зв'язку Starlink від SpaceX.

Microsoft уклала партнерство зі SpaceX, яке дозволить на глобальному рівні забезпечити надійний зв'язок між наземними розподіленими ресурсами, наприклад, мобільним ЦОД і хмарою Azure, завдяки доступу до глобальної супутникової системи Starlink.

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Детальніше про нові ЦОД від Microsoft

Microsoft розробила модульний центр обробки даних Azure (MDC – Azure Modular Datacenter) для клієнтів, які використовують у своїй роботі хмарні обчислення в гібридних або складних середовищах, але територіально розміщені у віддалених районах США або світу. Для організації зв'язку в MDC використовуються системи супутникового зв'язку – Starlink (ще тестується), SES, KSAT, ViaSat і US EIectrodynamics.

Мета створення MDC – дати можливість клієнтам перенести свої завдання в Azure, при цьому вони можуть продовжувати виконувати частину з них локально через підключення до їх власним ЦОД. Це своєрідний розширювач для приватної хмари компанії з виходом до хмарної платформі Azure.

Microsoft пояснила, що MDC є автономним модулем. Його можна розгорнути в польових умовах, необхідно лише зовнішнє електроживлення. Мобільний ЦОД може працювати в широкому діапазоні кліматичних умов.



MDC можна перевозити на транспортній платформі

Інфраструктура MDC може забезпечити розширення поточний можливостей обчислень і системи зберігання клієнтів. Також його можна використовувати в якості резерву для підтримки відновлення критично важливих елементів IT-інфраструктури компанії.

У MDC встановлені кілька зовнішніх мережевих модулів, які постійно оцінюють продуктивність мережі. Крім мідних і оптичних з'єднань там за замовчуванням вже є супутникове з'єднання для відмовостійкості зв'язку. При необхідності MDC може використовувати тільки супутниковий зв'язок в якості основного з'єднання там, де немає іншої мережі.

Microsoft пояснила, що перші модулі MDC вже використовуються військовими і приватними компаніями.

Компанія планує розширення своєї глобальної хмарної мережі, в тому числі для організації доступу до Azure з будь-якого місця в світі, з використанням Starlink.

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