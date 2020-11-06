З Moto G9 Power Motorola знову запускає версію своїх смартфонів середнього класу, призначену для максимального часу автономної роботи. В Moto G9 Power встановлена ​​ємнісна батарея – більша, ніж будь-коли раніше в асортименті.

Німецький інсайдер Роланд Квандт розкрив характеристики нового бюджетного смартфона від Motorola – Moto G9 Power.

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Що відомо

Як розповідає інсайдер смартфон отримає пластиковий корпус. Фронтальна камера розташується в лівому кутку в отворі IPS-дисплею на 6.78 дюймів.

Найцікавішим тут є акумулятор. Він очікується аж на 6000 мАг і буде підтримувати швидку зарядку на 20 Вт.

Всередині чіп Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ. Накопичувач можна розширити картою пам'яті microSD.

Основна камера буде потрійною. Основний датчик на 64 Мп. Також передбачено слот під дві Nano SIM, роз'єм для навушників, порт USB-C, NFC, Bluetooth 5.0. працюватиме все на ОС Android 10.

Рендери нового пристрою від Motorola

Ціна і дата випуску

Презентація пристрою відбудеться найближчим часом. Ціна очікується близько 250 євро – майже 8 400 гривень.