Компанія Motorola працює над створенням нового смартфона. Ймовірно, це буде найдешевший пристрій компанії з підтримкою 5G. Цікаво, що кодова назва новинки – Motorola Kiev.

Як передає Techniknews.net, смартфон Motorola Kiev отримав каталожні номери XT2113-2 і XT2113-3.

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Також цей смартфон має стати одним із перших на ринку, що працюватиме не базі чіпа SoC Snapdragon 690.

Ціна Motorola Kiev поки не названа / Фото techniknews.net

Що ще відомо

Майбутня новинка працюватиме у парі з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті. Також тут передбачено модуль NFC.

Екран матиме роздільну здатність Full HD та кадрову частоту 60 Гц, при цьому це буде панель OLED. Основна камера буде складатись із 3 модулів: 48, 8 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Інформації про анонс, старт продажів або приблизну вартість наразі немає.