Бренд Motorola презентував оновлену версію смартфона-жабки з гнучким екраном Motorola Razr 5G. Як каже виробник, порівняно з попередником, покращили надійність конструкції і видимих ​​складок в місці згину екрану.

Загалом, Motorola Razr 5G зберіг форм-фактор і дизайн попередника з вирізом. До теми Samsung Galaxy Z Fold 2: ціна гнучкого смартфона в Україні Що ще цікавого Також новинка стала продуктивнішою, а також отримала підтримку 5G. Діагональ головного дисплея – 6,2 дюйма з роздільною здатністю 2142х876 пікселів (21: 9). Зовнішній дисплей має діагональ 2,7 дюйма і роздільною здатністю 800х600 пікселів. Новинка працює на базі процесора SoC Snapdragon 765G у парі з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Камери. Основна камера – подвійна: основний модуль має роздільну здатність 48 Мп.

додатковий – TOF 3D для оцінки глибини сцени.

Роздільна здатність фронтальної камери – 20 Мп. Ємність акумулятора – 2800 мАг. Смартфон працює на базі операційної системи Android 10. Новинка оснащена модулем NFC. Цікаво Експерти назвали найпопулярніший смартфон 2020 року Ціна Рекомендована вартість Motorola Razr 5G – 1399 доларів (37 800 гривень).