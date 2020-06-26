Вантажівка, що перевозила велику партію новеньких смартфонів лінійки iPhone 11, потрапила в аварію. Це призвело до загоряння транспорту, звичайно, iPhone теж були знищені.

Як передає місцеве видання Mydrivers, аварія трапилась на швидкісному шосе недалеко від Нанкіна (столиця провінції Цзянсу в Східному Китаї), приблизно за 300 кілометрів від Шанхая.

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Вантажівка перевозила велику партію iPhone, які мали доставити в магазини, однак до місця призначення смартфони так і не прибули.

Транспорт перекинувся і зайняв дві смуги руху. Після цього в аварію були втягнуті й інші автомобілі.

На щастя, люди не постраждали. Лише новенькі iPhone.

Всі ці iPhone будуть заблоковані / Mydrivers

Що буде із смартфонами

У вантажівці були смартфони iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Як кажуть джерела, на місці аварії згоріло понад 20 тисяч смартфонів компанії Apple.

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Поліція стежила, щоб розкидані по дорозі смартфони не підбирали. Адже у таких випадках Apple блокує iPhone, які "отримані незаконним шляхом".