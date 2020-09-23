Компанія Mozilla оголосила про випуск нової версії браузера Firefox 81. Як каже розробник, свіжа версія містить низку нових функцій, наприклад управління аудіо і відео з клавіатури або гарнітури та нову тему браузера під назвою Alpenglow.

Окрім того, у Firefox стало доступне автозаповнення кредитних карт.

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Детальніше

Зокрема, опція зупинки або відтворення аудіо та відео з клавіатури дає змогу управляти мультимедійним контентом в браузері, навіть коли користувач перебуває на іншій вкладці Firefox або в іншій програмі.

Ще одна цікава функція, що з'явилася у Firefox 81, – підтримка AcroForm. Це дає змогу користувачам заповнювати, друкувати і зберігати PDF-файли. Також Mozilla оновила саму програму перегляду PDF.

Також варто звернути увагу на опцію зберігання, керування і автоматичного заповнення даних кредитної і дебетової карток. Щоправда, ця послуга буде доступною лише для юзерів з Канади та США.

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Крім того, Mozilla додала в свій браузер фіолетово-рожеву тему, яка отримала назву Alpenglow. Вона доповнила стандартну, світлу і темну теми.