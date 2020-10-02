Компанія Mozilla представила нову тестову збірку мобільного браузера Firefox для Android-пристроїв, в якому знову з'явилася повноцінна підтримка розширень з каталогу десктопної версії. За словами розробників, у найближчі тижні аналогічна функціональність з'явиться і в стабільній ревізії додатка.

Mozilla Firefox версії 79, яка вийшла на початку вересня отримала низку нововведень, включаючи оптимізований рушій. На жаль, компанія прибрала з програми підтримку розширень, чим викликала хвилю обурення серед користувачів. За кілька днів рейтинг браузера у магазині Google Play значно знизився, повідомляє 24 канал. Цікаво Чутки: Mozilla пішла на угоду з Google для "порятунку" Firefox Де доступне оновлення Протестувавши роботу популярної функції, творці Firefox додали підтримку розширень, доступних на сайті addons.mozilla.org, в "нічну" збірку додатка.

Оновлення доступне у версії Firefox Nightly У компанії відзначили, що спершу хочуть, щоб досвідчені користувачі й розробники могли протестувати сумісність розширень, попередивши, що неперевірені аддони здатні негативно вплинути на стабільність роботи браузера.