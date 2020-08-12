Компанія Mozilla, що займається виробництвом однойменного бравзера, вирішила звільнити близько 250 своїх співробітників. Загалом в компанії працюють приблизно тисяча людей.

Як передає Engadget, людей звільнили в рамках “корпоративної реструктуризації”.

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Причина

Тут все очевидно – проблема у компанії виникла через пандемію коронавірусу. Як кажуть у компанії, ситуація істотно вплинула на їхні доходи.

Тож Mozilla змушена відмовитися від своїх початкових планів щодо випуску нових продуктів в 2020 році.

А що з працівниками?

Співробітники, які втратили роботу, отримують вихідну допомогу і страхування COBRA як мінімум до 31 грудня 2020 року. У них також буде доступ до бонусів компанії. Окрім того, Mozilla обіцяє допомогти цим людям знайти нову роботу.

Прикро, але це друга хвиля скорочень в Mozilla. У січні компанія вже звільнила 70 співробітників. Тоді причиною став низький дохід продуктів Firefox.

Раніше ми писали про те, що Uber та Booking теж звільнили чверть персоналу. Причина все та ж – збитки через пандемію.