Понад рік розробники Mozilla не випускали глобальних оновлень для мобільного браузера Firefox, який отримав кодове ім'я Fenix. Періодично компанія публікувала бета-версії, додаючи різні функції і, нарешті, представила стабільну збірку браузера – втім, реліз не виправдав очікувань багатьох користувачів.

Всупереч очікуванням шанувальників додатки, фінальна Android-збірка Firefox під номером 79 не отримала глобальної підтримки розширень за аналогією з десктопною версією, повідомляє androidpolice.

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Можливості браузера

Що стосується основних змін нової версії – додаток отримав оновлений інтерфейс, продуктивний рушій GeckoView, а також можливість тонкого налаштування конфіденційності. Крім того, в Firefox 79 була інтегрована темна колірна схема і робота з групами вкладок.

На офіційній сторінці Mozilla зазначено, що найближчим часом асортимент розширень для мобільної версії Firefox буде істотно розширено, але компанія не називає навіть приблизних термінів їх доступності.

Особливості мобільного браузера Firefox

Зараз користувачі можуть встановити лише дев'ять аддонів: uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition і Privacy Possum.



Розробники "врізали" можливості мобільного Firefox

Оновлена ​​версія мобільного браузера вже доступна в Google Play в деяких регіонах. Файли встановлення програми також можна завантажити на нашому форумі.