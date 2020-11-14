Мозкові імплантати випробували на людях. Пацієнти з паралічем змогли попрацювати на комп'ютері, в тому числі набирати текст і гортати сторінки сайтів.

Проєкт австралійських вчених з Університету Мельбурна по вживленню імплантатів в мозок дійшов до стадії клінічних випробувань на людях і показав вражаючі результати, пише newatlas.

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Що відомо

В рамках експерименту люди з порушеннями функцій рухового апарату змогли працювати на комп'ютері аж до уявного набору тексту зі швидкістю до 20 символів в хвилину. Розробка збирається отримати схвалення для широкого використання через п'ять років.

Проєкт Stentrode фінансується Агентством передових оборонних дослідницьких проектів Міністерства оборони США DARPA. Метою є управління екзоскелетами лише розумовими зусиллями. Також вчені вирішують завдання неінвазивного методу установки імплантатів тобто без хірургічного розтину черепа пацієнта.

Демонстрація роботи імплантату: відео

Австралійський імплантат Stentrode – це модернізований коронарний зонд-стент для очищення кровоносних судин. У 2016 році він був випробуваний на вівцях. За останній рік такі імплантати встановлені двом пацієнтам в Австралії і готується третя імплантація. Установка проводиться через розріз в артерії на шиї пацієнта. Зонд має розміри сірника і встановлюється в зону кори головного мозку по артерії, що легко переноситься пацієнтом.

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Дані з імплантату передаються через датчик, закріплений на грудях. Сам датчик підключається до комп'ютера. Пацієнт подумки управляє кінцівками, а система транслює це в зрозумілі програмам команди. Як стверджують дослідники, це як навчитися їздити на велосипеді – вміння залишається з вами назавжди.

Експерименти показали, що пацієнт з імплантованим зондом може керувати комп'ютером і програмами: створювати пошукові запити, збільшувати зображення, управляти курсором і іншими операціями. І все це лише силою думки. Як повідомляють розробники, результат перевершив очікування.