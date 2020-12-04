Популярна соцмережа Instagram нарешті почала поширювати в Україні можливість додавати і програвати музику в Stories. Щоправда, наразі ця функція не доступна усім українським користувачам.

Як пише українське видання ain.ua, поки що список із запропонованих музичних композицій для українців не надто великий.

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Як додати музику

Що б зняти Stories з музикою, потрібно вибрати пункт "Аудіо" до початку зйомки (він має з'явитися в меню ліворуч). У вікні користувач може вибрати музику за жанром або знайти конкретну мелодію в пошуку.

Далі у Stories з'являється спеціальний стікер з назвою пісні, ім'ям виконавця і обкладинкою альбому.

Але є одне але

Щоправда, сильно радіти поки не варто. Сьогодні така ж функція в Instagram з'явилась і в Росії. Однак з'ясувалося, що така функція була додана в соцмережу помилково. Про це заявив представник Facebook.

Тож є ймовірність, що в Україні ця послуга теж працює через помилку.