Нещодавно в США оголосили обвинувачення шістьом російським офіцерам розвідки, яких звинуватили у скоєнні низки масштабних кібератак. Україна довіряє цим результатам розслідування та закликає світ посилювати тиск на Російську Федерацію задля припинення систематичного порушення кібербезпеки у світі.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ, передає видання Укрінформ.

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Окрім того, українська сторона підтримує заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо необхідності засудження деструктивної та дестабілізуючої діяльності Росії у кіберпросторі.

В українському МЗС додали, що діяльність Російської Федерації демонструє повну неповагу до громадської безпеки та міжнародної стабільності.

"Звертаємось до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на Росію, щоб припинити систематичного порушення з її боку норм та принципів міжнародного права. Зокрема у використанні кіберінструментів із зловмисною метою, що загрожує безпеці глобального кіберпростору", – кажуть в МЗС.

Детальніше про скандал

6 офіцерів ГРУ(Головне розвідувальне управління) Росії звинуватили в хакерській атаці за допомогою вірусу NotPetya. Нагадаємо, ця атака трапилась у 2017 році. В Україні хакери напали на міністерства, банки, транспортні компанії, мобільних операторів, енергетичні підприємства й медіа.

Як сказано в обвинувальному акті, розвідники вчинили атаки задля просування геополітичних інтересів Росії. Американські прокурори стверджують, що ці атаки націлені були на: Олімпійські ігри у Південній Кореї у 2018 році, Вибори президента у Франції, а також енергосистему України.