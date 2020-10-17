У небі над китайською провінцією Хейлунцзян з'явилося відразу три сонця. Унікальне природне явище жителі міста Мохе у провінції Хейлунцзян бачили 15 жовтня з 6:30 до 9:30 ранку.

Що стало причиною трьох сонць

Три сонця над Китаєм – це не містичний знак, а рідкісне природне явище паргелій. Про це повідомило Daily Mail.

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Під час паргелію люди можуть побачити два яскравих відблиски справа і зліва від сонця. Зверху також буває невеликий відблиск, однак він набагато слабший, тому не називається "четвертим сонцем".

Як відбувається паргелій

Щоб жителі Землі побачили паргелій, сонячне світло має пройти через висотні крижані кристали у хмарах і заломитися. Найчастіше паргелій утворюється навколо Сонця. Хоча іноді може утворитися також і навколо Місяця.

Паргелій над Китаєм / Фото Weibo​