Розробники смартфонів освоять швидку зарядку. Вже з наступного року почнуть впроваджувати пристрої з зарядкою до 200 Вт. Це дозволить заряджати пристрої за лічені хвилини.

Розробники смартфонів в наступному році почнуть активно оснащувати свої флагманські пристрої технологією швидкої зарядки потужністю 120 Вт і більше, пише gizchina.

Цікаво Apple розкрила ціну MagSafe Duo Charger: вона дивує

Що відомо

Смартфони з надшвидкою зарядкою потужністю понад 100 Вт вже представлені на ринку. Xiaomi в серпні анонсувала модель Mi 10 Ultra зі 120-ватною зарядкою: повністю заповнити запас енергії батареї ємністю 4500 мАг можна за 23 хвилини.

А компанія Realme представила зарядку UltraDart потужністю 125 Вт. З її допомогою можна зарядити акумулятор на 4000 мАг приблизно за 20 хвилин.

Демонстрація можливостей UltraDart: відео

Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що в розробці вже знаходяться системи швидкої підзарядки потужністю до 200 Вт. Очевидно, що в даному випадку на заповнення запасу енергії будуть потрібні лічені хвилини.

Паралельно працюють і над підвищенням потужності бездротової зарядки. Наприклад, Xiaomi недавно представила 80-ватну систему бездротової зарядки, що дозволяє зарядити акумулятор ємністю 4000 мАг за 19 хвилин.