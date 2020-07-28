Роботи-пилососи Xiaomi – багатофункціональні домашні помічники. При правильному налаштуванні пристрій буде підтримувати будинок або будь-яке інше приміщення в повному порядку без вашого втручання.

Налаштувати ґаджет можна двома способами – вручну або через додаток для смартфону.

Інструкція з налаштування робота-пилососа Xiaomi без додатка

Додаток – це вже доповнення, що розширює функціонал ґаджета. Базове налаштування починається з легкої підготовки. Перед початком роботи потрібно прибрати можливі перешкоди, а також дрібні предмети, які пристрій може втягнути – кабелі від зарядних адаптерів, дитячі іграшки і т.д.

Далі дотримуйтесь простої інструкції:

– Підключіть док-станцію до мережі живлення. Необхідно приховати кабель, що стирчить, в гніздо, що відведене під це завдання. Навколо станції повинно залишатися вільне місце – приблизно по 50 см з лівого і з правого боку, близько метра попереду.

– Встановіть робот-пилосос на базову станцію. Важливо, щоб ґаджет стояв рівно. Якщо ви все зробите правильно, верхня індикаційна панель почне блимати.

– Якщо індикатор постійно горить білим кольором, пилосос заряджений на 50-100% і готовий до прибирання. Жовтий колір лампочки говорить про рівень заряду менше 50%, червоний – 20% і менше.

– Утримуйте кнопку включення, щоб почати роботу, або зачекайте поки індикаційна лампочка засвітиться білим, і натисніть на кнопку включення через певний час.

При натисканні відповідної кнопки, пристрій почне роботу, але виконуючи задану за замовчуванням інструкцію. Щоб налаштувати пилосос під себе і розширити функціонал, потрібно підключити його до смартфону.

Як підключити робот-пилосос Xiaomi до телефону

Для початку знадобиться завантажити і встановити на смартфон спеціальний додаток – Mi Home. Процес сполучення після завантаження програми відбувається наступним чином:

– Відкрийте Mi Home і виберіть регіон. Враховуйте, що для Китаю безліч опцій заблоковані. Вибирайте Європу, Америку чи Сінгапур.

– Створіть новий обліковий запис і увійдіть в нього.

– Клацніть на опцію "Додати пристрій", потім виберіть зі списку доступних Xiaomi Mi Robot.

– Натисніть на кнопку включення на корпусі пилососа (її потрібно утримувати протягом кількох секунд). Якщо з'єднання встановлено, ви почуєте звуковий сигнал.

– У додатку виберіть робот-пилосос і точку доступу Wi-Fi.

– Для завершення базової установки призначте основне місцезнаходження ґаджета. Наприклад, "Вітальня".

Як тільки ви закінчите первинне налаштування, під час прибирання можна буде управляти ґаджетом за допомогою додатку, змінюючи команди і задаючи нові налаштування.

Ми розібралися з тим, як підключається робот-пилосос Xiaomi до телефону. Тепер пропонуємо розглянути сценарії подальшої роботи.

Сценарій 1 – автоматичне прибирання

Ґаджет в автоматичному режимі побудує карту приміщення і буде переміщатися по будинку, орієнтуючись на неї. Так, при першому запуску пристрій вивчає приміщення і будує карту місцевості з поділом на зони для подальшого використання.

Рухається робот за такою схемою:

– По периметру уздовж стін.

– S-образними рухами по всій кімнаті.

– Робить перехід до наступної кімнаті і повторює двохфазну схему.

Коли всі кімнати прибрані, пилосос самостійно повертається до док-станції.

За допомогою програми ви можете задати частоту прибирань, створивши розклад або вказавши проміжок, через який прилад повинен включатися в роботу. При цьому на смартфоні буде відображатися карта, що показує поточне місце розташування ґаджета. Якщо він десь застрягне, ви моментально про це дізнаєтеся.

До речі, якщо робот розрядиться в процесі прибирання, він повернеться на станцію, зарядиться і продовжить з того місця, на якому зупинився.

Сценарій 2 – локальне прибирання

Такий варіант стане в нагоді, якщо вам потрібно прибрати тільки певну ділянку. Наприклад, місце на кухні, де розсіялось борошно, або зону в кімнаті, де ви пролили ранкову каву. При виборі локального режиму роботи, робот прибирає квадрат розміром 1,5х1,5 метра.

Для активації режиму потрібно утримувати кнопку Home на корпусі девайса довше, ніж зазвичай. При цьому перенести пристрій на ділянку прибирання потрібно самостійно, а ось на док-станцію по завершенню роботи він повернеться вже без вашої допомоги.

Сценарій 3 – ручний режим прибирання

В цьому випадку ви самі задаєте і міняєте траєкторію, за якою пересувається Xiaomi Mi Robot. Управління здійснюється зі смартфона через Mi Home. Ручний режим позначається як Remote Control.

Варіанти управління прибиранням

Додаток Mi Home відкриває користувачам доступ до таких функцій:

– "Clean" – це повне прибирання в заданому користувачем порядку.

– "Doc" – після натискання на опцію робот-пилосос повернеться на зарядну станцію, навіть якщо прибирання ще не закінчене.

– "Timer" – тут ви можете задати час, відведений на прибирання приміщення, а також створити розклад або вказати частоту, з якою робот повинен включатися.

– "Cleanup Mode" – системою пропонується 4 способи прибирання, кожен з яких користувач може вибрати. Від обраного варіанту залежить результативність роботи робота і рівень шуму. Способи наступні: тихий режим (54 дБ), збалансований (57 дБ), турбо (59 дБ), максимальна потужність (61,5 дБ). Якщо це планове легке прибирання, вибирайте тихий або збалансований режим. Якщо масштаб робіт більш серйозний – турбо або максимальну потужність.

Які проблеми можуть з'явитися в роботі

При використанні Xiaomi Mi Robot ви можете зіткнутися з трьома проблемами:

1. Робот не може підключитися до Wi-Fi. Проблема вирішується зміною DNS. Відкрийте "Властивості мережі" в додатку на смартфоні і задайте вручну нову DNS-адресу - 114.114.114.114.

2. iPhone не розпізнає пилосос в додатку. Вам потрібно змінити регіон на Китай чи Індію.

3. Не можна увійти в обліковий запис. Спробуйте провести авторизацію в Mi Home повторно, але попередньо включивши VPN.

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