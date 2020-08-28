Американська компанія NDB Inc. оголосила про створення принципово нового джерела енергії – батареї, що використовує радіоактивний матеріал ядерних відходів для виробництва електроенергії.

Як повідомляє New Atlas, нові акумулятори абсолютно безпечні для людини і навколишнього середовища, можуть бути упаковані в усі можливі форм-фактори, будуть коштувати як літій-іонні батареї, а головне – матимуть неймовірний термін служби в 28 тисяч років!

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Особливості виготовлення батарей

NDB використовує графітові стрижні з ядерних реакторів, які поглинули випромінювання ядерних паливних стрижнів і самі стали радіоактивними. Цей графіт багатий радіоізотопом вуглецю-14, який піддається бета-розпаду, вивільняючи при цьому антинейтрино і електрон бета-розпаду. NDB бере цей графіт, очищає його і використовує для створення крихітних алмазів з вуглецю-14. Алмазна структура діє як напівпровідник і тепловідвід, збираючи заряд і відводячи його назовні.

Далі радіоактивні алмази з вуглецю-14 покриваються шаром дешевого, нерадіоактивного, створеного в лабораторії алмазу з вуглецю-12, який діє як надтвердий захисний шар радіоактивного елемента.

Щоб створити акумуляторний елемент, кілька шарів цього наноалмазного матеріалу складаються разом із крихітною інтегральною схемою і невеликим суперконденсатором для збору, зберігання і миттєвого розподілу заряду. NDB заявляє, що цей елемент може бути упакований в будь-який батарейний форм-фактор або стандарт, включаючи AA, AAA, 18650, 2170 або будь-які нестандартні розміри.

А це безпечно?

NDB заявила, що рівні випромінювання від такої батареї будуть меншими ніж рівні випромінювання, які виробляє людське тіло, що робить його повністю безпечним для використання в різних областях. У невеликому масштабі це можуть бути такі речі, як батарейки для кардіостимуляторів та інші електронні імплантати, довгий термін служби яких позбавить користувача від операцій з їх заміни. Вони також можуть бути розміщені безпосередньо на друкованих платах, забезпечуючи живлення протягом всього терміну служби пристрою.

Найважливіше – вартість такого акумулятора, як обіцяють в NDB, буде такою ж, або навіть дешевшою ніж у літій-іонних батарей відповідної потужності.

Світ майбутнього

Відтак комплект пальчикових батарейок можна буде купити один раз у житті і потім передавати їх з покоління у покоління. Смартфони та іншу електроніку можна буде більше не заряджати, більше того, смартфони можна буде виробляти без батарей – власник переставить її зі старого пристрою, як і акумулятор зі старої машини в нову. А вдома з такими джерелами енергії можна буде зовсім не підключатися до енергомереж, вони будуть повністю автономні. Такий світ малюють представники NDB.

До речі, "вічний" акумулятор для електромобіля з ядерних відходів в силу високого енергоспоживання, буде працювати насправді не 28 тисяч років, а всього років 90, як показують розрахунки NDB, та цього вистачить, щоб змінити з ним десятки два машин двом поколінням однієї сім'ї. 28 тисяч років теоретично пропрацює який-небудь кардіостимулятор.

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Наскільки це все реалістично?

Компанія провела перевірку концепції в Ліверморській національній лабораторії і Кавендішській лабораторії Кембриджського університету. Обидва тести підтвердили, що ефективність збору заряду досягає рекордних значень для батарей такого типу – більш ніж 40%. Наступний крок – це створення першого робочого прототипу. Він повинен з'явитися до кінця цього року.

Очікується, що комерційна версія батареї з низьким енергоспоживанням вийде на ринок менш ніж через два роки, а версія з високою потужністю з'явиться через п'ять років.