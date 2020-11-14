Наночастинки можуть бути використані для доставки ліків до мозку і тим самим допомогти пацієнтам з нейродегенеративними захворюваннями.

Лікуванню нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера і Паркінсона, а також деменція, сильно заважає наявність бар'єру між кровоносною системою і центральною нервовою системою, що перешкоджає доставці ліків в мозок, йдеться у матеріалах дослідження.

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Що відомо

Розробка наноносіїв, які б ефективно доставляли ліки, спрямована на підвищення так званого терапевтичного індексу мозку – це співвідношення між токсичною і ефективною дозами ліків. В лабораторіях тестують наночастинки пегільованого поліефіру для поліпшення доставки препаратів.

Робоча гіпотеза вчених полягає в припущенні, що розмір деяких наночастинок дозволить долати бар'єр між кровоносною і центральною нервовою системами.

Гематоенцефалічний бар'єр відфільтровує шкідливі речовини, щоб запобігти їх потраплянню в мозок. Але цей же бар'єр блокує проходження ліків,

— розповів фармаколог Чарльз Рамассамі.

Зазвичай для доставки невеликої кількості препарату в мозок потрібні високі дози, адже бар'єр відфільтрує основну кількість речовини. Те, що залишається в кровотоці, провокує серйозні побічні ефекти. Найчастіше це змушує пацієнта припиняти лікування. Використання наночастинок зменшить кількість побічних ефектів.



Результати дослідження дають надію на прорив у лікуванні нейродегенеративних захворювань / Фото sciencedirect

Щоб підтвердити ефективність цього методу, вчені спочатку випробували його на культивованих клітинах, а потім на рибках Даніо.

Даніо мають кілька переваг. Їх гематоенцефалічний бар'єр аналогічний такому у людини, а прозора шкіра цих риб дозволяє бачити розподіл наночастинок майже в реальному часі,

– зазначив Рамассамі.

Таким чином, in vivo – всередині клітини – вченим вдалося спостерігати подолання гематоенцефалічного бар'єру. Це сталося всього через чотири-п'ять годин після того, як наночастинки потрапляли в кровотік рибок. Крім цього, досліди на людських культивованих клітинах підтвердили відсутність токсичності обраних наночастинок. У планах продовжити лабораторні випробування на інших тваринах і в майбутньому лікувати таким чином пацієнтів, які страждають нейродегенеративними захворюваннями.