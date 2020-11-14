Хоча SpaceX старанно працює над тим, щоб зробити багаторазові ракети новим стандартом, космічні запуски досі залишають на орбіті величезну кількість ракетного сміття. Компанія Nanoracks збирається подолати проблему засмічення навколоземного простору, запропонувавши новий підхід. Зокрема пропонують із відпрацьованих частин ракет будувати нові космічні станції та житлові модулі.

Всі будівельні роботи будуть проводитися на орбіті, пише wired.

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Що відомо

Особливу ставку інженери роблять на скинуті верхні ступені ракет. Вони підходять для перетворення в безпечні і практичні космічні притулки. Оскільки подібні роботи ще жодного разу не проводилися на орбіті, компанія запустить в космос власного робота, який буде практикуватися в різанні металу в умовах мікрогравітації. Зробити це планують у травні. На першому етапі цей процес буде відбуватися в закритій камері.

NASA кілька разів розглядало ідею переробки або переобладнання використаних баків з-під ракетного палива, але щоразу відмовлялося від задуму, оскільки підходящої для цього технології просто не існувало,

– розповідає СЕО Nanoracks Джеффрі Манбер.

Манбер сподівається, що ініціатива Nanoracks дозволить змінити погляд на космічне сміття – замість постійної навислої загрози його почнуть сприймати як потенційно корисний ресурс.