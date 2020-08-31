На думку вчених, у майбутньому розумні нанороботи будуть доставляти в організм ліки, виводити токсини і рятувати людину від хвороб. Важливий крок до наближення цього дня зробили американські дослідники. Створені ними мікроскопічні пристрої здатні швидко пересуватися, отримуючи живлення від лазерних імпульсів.

Створені командою інженерів Корнельського університету мікророботи мають просту конструкцію, а за розміром вони прирівнюються до одноклітинних організмів: 5 мікронів в товщину і 40 мікронів в ширину при довжині від 40 до 70 мікронів, повідомляє New Atlas.

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Особливості конструкції наноботів

Нанороботи побудовані на базі простого кремнієвого фотоелектричного ланцюга з електрохімічних приводів і отримують живлення від лазерних імпульсів.

Ніжки роботів зроблені зі смужок платини товщиною в кілька десятків атомів, з шаром інертного титану з одного боку і полімерними панелями з іншого. Коли лазер посилає позитивний заряд на фотоелектричні елементи, негативні іони прилипають до платині між полімерними панелями. Це змушує кінцівки згинатися – так, як це відбувається зі звичайними організмами. Чергування лазерів між передніми і задніми ногами приводить роботів в рух.

Наші роботи поки примітивні: вони не дуже швидкі і у них не так багато обчислювальних можливостей. Важливим є те, що вони сумісні зі стандартним виробництвом мікрочіпів, що відкриває двері для їх поліпшення, а також дозволить налагодити масове виробництво,

– діляться результатами експерименту дослідники.

Відзначається, що нанороботи досить енергоефективні, оскільки працюють при напрузі всього 200 мілівольт і потужності 10 нановатт. При цьому на одну пластину в 100 мм² поміщається до мільйона спамерських пошукових роботів. Прямо зараз вчені займаються навчанням механізмів додатковими функціями. Вони впевнені, що одного разу це дозволить їм доставляти ліки в певні тканини, виводити холестерин або заліковувати рани.

Відео демонструє роботу наноботів: