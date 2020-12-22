Курйозний випадок трапився в Індії. Наречений жартома повідомив у Twitter, що не одружиться, поки не отримає новий смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Про ситуацію дізнались в керівництві компанії і чоловік таки отримав жаданий девайс.

Як повідомляє Gizmochina, про це дивне прохання дізнався віцепрезидент і керуючий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн.

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Напередодні весілля Камал Ахамада написав повідомлення у Twitter, що він відмовиться від шлюбу, поки не отримає новий смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Як пізніше розповів хлопець, це було жартівливе повідомлення.

Проте твіт побачив керівник Xiaomi India і сприйняв його напрочуд серйозно. Після цього віцепрезидент Xiaomi India відправив нареченому новенький смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. При чому Камал отримав цей девайс абсолютно безкоштовно.

Finally received this monster.

The Mi 10T Pro display is indeed impressive. Most gorgeous phone. The amazing #108MP flagship #Mi10TPro.

So many features. Under 40K, #Mi10T Pro is pretty good value for a phone.

Thank you so much @manukumarjain @XiaomiIndia



I ️ Mi pic.twitter.com/RkiyE6RiDx — #MiFan Kamal Ahamad (@kamalahamad65) December 21, 2020

"Ха-ха! Думаю, тепер ви готові одружитися. А якщо серйозно, то Xiaomi Mi 10T Pro, ймовірно, зараз найкращий флагманський телефон в Індії. Я сподіваюся, вам сподобається", – написав Ману Кумар Джайн.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 10T Pro презентували у вересні 2020 року. Він оснащений 6,67-дюймовий дисплей. Він працює під управлінням чіпа Qualcomm Snapdragon 865. Пристрій працює із MIUI на базі Android 10. Ємність акумулятора складає 5000 мАг.

Однією з головних фішок новинки стала наявність потужної камери – основний сенсор камери має роздільну здатність 108 Мп.