Директор Xiaomi вмовив нареченого одружуватись, подарувавши смартфон Mi 10T Pro
Курйозний випадок трапився в Індії. Наречений жартома повідомив у Twitter, що не одружиться, поки не отримає новий смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Про ситуацію дізнались в керівництві компанії і чоловік таки отримав жаданий девайс.
Як повідомляє Gizmochina, про це дивне прохання дізнався віцепрезидент і керуючий директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
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Напередодні весілля Камал Ахамада написав повідомлення у Twitter, що він відмовиться від шлюбу, поки не отримає новий смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. Як пізніше розповів хлопець, це було жартівливе повідомлення.
Проте твіт побачив керівник Xiaomi India і сприйняв його напрочуд серйозно. Після цього віцепрезидент Xiaomi India відправив нареченому новенький смартфон Xiaomi Mi 10T Pro. При чому Камал отримав цей девайс абсолютно безкоштовно.
"Ха-ха! Думаю, тепер ви готові одружитися. А якщо серйозно, то Xiaomi Mi 10T Pro, ймовірно, зараз найкращий флагманський телефон в Індії. Я сподіваюся, вам сподобається", – написав Ману Кумар Джайн.
Нагадаємо, Xiaomi Mi 10T Pro презентували у вересні 2020 року. Він оснащений 6,67-дюймовий дисплей. Він працює під управлінням чіпа Qualcomm Snapdragon 865. Пристрій працює із MIUI на базі Android 10. Ємність акумулятора складає 5000 мАг.
Однією з головних фішок новинки стала наявність потужної камери – основний сенсор камери має роздільну здатність 108 Мп.
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