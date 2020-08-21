Близько року тому NASA розпочало роботу зі створення нового ракетного палива Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic (ASCENT), яке повинно стати "зеленою" альтернативою гідразину, який широко використовується і володіє неабиякою токсичністю. Нарешті, аерокосмічне агентство оголосило про завершення досліджень і анонсувало місію з запуску "екологічно чистого" космічного корабля.

Ракетне паливо нового типу, раніше відоме як AF-M315E, являє собою монопаливний склад, розроблений Відділенням ракетних двигунів дослідницької лабораторії ВПС США, повідомили у NASA.

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Переваги нового палива

За заявою його творців, воно забезпечує збільшення питомої щільності імпульсу на 50% у порівнянні з монопаливом на основі гідразину, при цьому володіє набагато меншою токсичністю, коштує дешевше і не вимагає використання костюмів повного хімзахисту при роботі з ним.

Розробка проводилася в рамках місії NASA з впровадженню нового палива, яка була запущена близько року тому. Отриманий пропеллент, за словами представників агентства, стане "зеленою" альтернативою існуючим токсичним варіантам, але пов'язані з ним двигуни ще ніколи не використовувалася в реальних місіях. Проте розробники запевняють, що провели всі необхідні випробування на придатність палива до експлуатації.

Зараз NASA вирішило майже всі технічні питання, пов'язані з доказом того, що нове пальне можна використовувати для власних космічних програм, а також для запусків ракет комерційних компаній. Агентство вже планує місію Lunar Flashlight, в якій буде задіяний невеликий космічний корабель на "зеленому" паливі.