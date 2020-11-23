Плани в NASA стали відомі в 2017 році. Дослідницький зонд запустять в 2022 році. Він досягне цілі в 2026 році і проведе на її орбіті 21 місяць. Сукупна потенційна вартість астероїда становить астрономічні 10 квінтильйонів доларів.

Космічний телескоп Хаббл закінчив спостереження за астероїдом, зібравши дані, необхідні для організації польоту до цього об'єкта, пише ІОР.

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Що відомо

Психею відкрив італійський астроном Аннібалі де Гаспаріс у 1852 році. Об'єкт став шістнадцятим відкритим астероїдом в історії, що й відображено у його назві. Психея величезна, її розміри перевершують мегаполіс. Здебільшого вона складається з нікелю і заліза, через що має велику щільність і масу, і займає значний 1% від всієї маси Пояса астероїдів.

Через свою вагу Психея чинить гравітаційний вплив на дрібні астероїди. Вчені припускають, що це ядро стародавньої протопланети, яка або не встигла сформуватися, або ж була зруйнована якимось катаклізмом. Дослідницький апарат повинен зібрати дані, які проллють світло на цю загадку. А заодно будуть зроблені висновки про перспективи видобутку металу на астероїді, запаси якого оцінюються за поточним курсом навіть не в трильйони, а квінтильйони доларів.