Перша експлуатаційна місія космічного корабля Crew Dragon до МКС запланована на 14 листопада. Апарат, який повинен був стартувати ще в кінці жовтня, доставить на станцію чотирьох членів екіпажу.

Американське космічне відомство повідомило, що наступний політ Crew Dragon повинен відбутися 14 листопада, о 19:49 за часом Східного узбережжя США (о 2:49 15 листопада за Київським часом). Політ стане першою експлуатаційної місією апарату до МКС. До теми Запуск SpaceX: NASA назвало астронавтів для другої місії на МКС Перший політ Crew Dragon Попередній запуск, який здійснили 30 травня, носив випробувальний характер. Тоді апарат успішно пристикувався до МКС, доставивши на борт двох членів екіпажу. 2 серпня корабель приводнився в Мексиканській затоці. Коротко про черговий політ Crew Dragon В рамках майбутньої місії корабель доставить на борт станції чотирьох членів екіпажу: американців Майкла Хопкінса, Віктора Гловера і Шеннон Уокер, а також японця Соїті Ногуті.

Екіпаж першої експлуатаційної місії Crew Dragon на МКС Всього на рахунку Crew Dragon – три запуски, всі успішні. Найперший безпілотний старт корабель виконав 2 березня 2019 року. Четверта місія апарату повинна буде відбутися в 2021 році.

Crew Dragon створили на базі добре зарекомендував себе безпілотного корабля Dragon. Нова версія апарату змінить свого прабатька. При цьому вантажний і пілотований варіанти Crew Dragon будуть практично ідентичні.

Початкова дата запуску була запланована на 31 жовтня. Під час чергових тестів інженери виявили надмірний тиск в одному з двигунів. Аби уникнути непередбачуваних проблем під час старту місії, її вирішили перенести.