Відповідно до нового звіту Управління генерального інспектора NASA, малоймовірно, що місячна станція Lunar Gateway буде готова до 2024 року. Саме на цей час запланована перша місія в рамках програми "Артеміда" під час якої планується висадка астронавтів на Місяць.

Lunar Gateway, або невелика космічна станція навколо Місяця, є ключовою частиною програми NASA. Шлюз складається з двох основних частин: основного модуля живлення і руху (виробництва компанії Maxar), а також житлового та логістичного модулів і місць стикування з космічним кораблем. Аудит показав, що на проєктування обох частин негативно вплинуло впровадження нових вимог до шлюзу від NASA.

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Чому програма "Артеміда" не вкладається в терміни

Дата запуску шлюзу відстає на 17 місяців від запланованої (грудень 2022 року). Спочатку передбачалося, що обидві частини Lunar Gateway запустять на двох різних ракетах, але потім NASA змінило план і вирішило запустити їх разом. У результаті підрядник був змушений розірвати контракт зі SpaceX, якій вже заплатили 27,5 мільйона доларів за послуги із запуску.



Конфігурація станції Lunar Gateway

Вартість житлового модуля спочатку оцінювалася розробником – Northrop Gruman – у 200 мільйонів доларів, але тепер вона може вирости, так як вимоги до конструкції досі не конкретизували.

Крім того, сам запуск двох елементів станції одночасно збільшує ризики. Проблему представляє собою вага обох частин, який може бути занадто важким для сьогоднішніх комерційних ракет.

Таким чином, роблять висновок аудитори, станцію, ймовірно, не встигнуть підготувати для першої посадки астронавта на Місяць в 2024 році.

Організація OIG, яка проводила аудит, є незалежною. Вона має намір присвятити програмі "Артеміда" цілу серію звітів.

Дорожня карта програми "Артеміда"

Перша місія у рамках програми заплановано на листопад 2021 року. Вона стане безпілотної.

у рамках програми заплановано на листопад 2021 року. Вона стане безпілотної. Друга місія (пілотована) "Артеміда II" відправиться до Місяця у 2023 році, проте у рамках цієї місії не планується висадки на поверхню Місяця.

(пілотована) "Артеміда II" відправиться до Місяця у 2023 році, проте у рамках цієї місії не планується висадки на поверхню Місяця. Третя місія – "Артеміда III" – запланована на 2024 рік і вже передбачає висадку астронавтів на Місяць.

Усі польоти будуть здійснюватися за допомогою космічного корабля "Оріон" і ракети-носія Space Launch System від Boeing. У конкурсі на розробку посадкового місячного модуля відібрали трьох кандидатів – Blue Origin, Dynetics і SpaceX. Крім того, NASA оголосило конкурс на створення системи розвантаження доставленого на Місяць корисного навантаження на лендерах.