В рамках програми "Артеміда" для польоту на Місяць були відібрані 18 астронавтів. Перша місія планується в 2024 році.

Віцепрезидент США Майк Пенс назвав імена 18 астронавтів, відібраних NASA для польоту на місяць в рамках програми "Артеміда". Про це пише BBC.

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Що відомо

Учасникам від 32 до 55 років. Отже, до моменту польоту найстаршому виповниться вже 59. У групі порівну чоловіків і жінок. Вибір робили таким чином, щоб в результаті учасниками місії стали і досвідчені астронавти, і ті, хто жодного разу не був у космосі.

Серед обраних – Стефані Вілсон, яка здійснила три польоти на шатлах, рекордсменка за тривалістю перебування в космосі серед жінок Христина Коч і учасник першого польоту нового корабля SpaceX "Драґон" до МКС Віктор Гловер.

Астронавти відправляться до супутника Землі на багаторазовому космічному кораблі "Оріон", який вже проходить перші етапи складання. Висадка відбудеться в районі Південного полюса супутника.

Нагадаємо, люди ступлять на місяць вперше з 1972 року.

Знайомтесь з командою Оріона: відео