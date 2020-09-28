Висадка американських астронавтів на Місяць в рамках місії "Артеміда" запланована на 2024 рік. Політ виявиться не тільки складним з технічної точки зору, але й вкрай дорогим. Крім того, вже з'явилася інформація про перенесення перших етапів цієї історичної події.

Представники NASA оцінили місію з доставки людини на Місяць і назад в 28 мільярдів доларів. З листопада цього року конгрес США повинен погоджувати виділення цієї суми з бюджету. Якщо все піде за планом, то шанс польоту в 2024 році зберігається, а ось в іншому випадку місія "Артеміда" може виявитися під питанням. Побоювання пов'язані з майбутніми президентськими виборами: може повторитися ситуація, коли Барак Обама згорнув марсіанську програму свого попередника.

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На що витратять гроші

Якщо все пройде нормально, то з вказаної суми 16 мільярдів буде витрачено на місячний модуль. Перший випробувальний політ "Артеміда 1" відбудеться у листопаді 2021 року на величезній ракеті Space Launch System (SLS) з капсулою Orion, яка проведе три тижні у космосі і повернеться на Землю. До пандемії коронавірусу цей етап був запланований на 2020 рік.

З аналогічної причини політ астронавтів повз Місяця в рамках місії "Артеміда 2" перенесли з 2022 на 2023 рік. І тільки "Артеміда 3" доставить на супутник першу жінку. Очікується, що пілоти пробудуть на Місяці на тиждень довше, ніж астронавти "Аполлона-11" у 1969 році, і зможуть вийти у космос до п'яти разів. Посадка відбудеться на Південному полюсі, де, де за передбаченнями, є поклади льоду.



Астронавти на проведуть на Місяці на тиждень довше ніж члени екіпажу Apollo 11 / Фото NASA

Зараз три компанії змагаються за право створити місячний модуль для висадки на супутник. Це SpaceX Ілона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, власника Amazon, і Dynetics. Повністю готові космічні кораблі повинні бути представлені інженерам NASA не пізніше лютого 2021 року, після чого космічне агентство обере один з варіантів.

Детально про всі етами програми Artemis, висадку першої жінки на місяць та інші плани NASA пов'язані з цією місією читайте у нашому матеріалі.