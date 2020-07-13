Агентство NASA вирішило внести зміни у свою політику, щоб вберегти досліджувані позаземні об'єкти й планети від забруднення. Таке зобов'язання вже прийнято щодо майбутньої місії Artemis.

Адміністратор NASA Джим Брайндестайн заявив у твіттері, що адміністрація захищатиме наукові відкриття й навколишнє середовище Землі, одночасно забезпечуючи динамічне дослідження людини та комерційні інновації на Місяці й Марсі.

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Для чого NASA оновила свою політику

Космічне агентство стурбоване тим, що нові досліджувані території можуть піддатися біологічному забрудненню, пов'язаному з присутністю людини, а це може поставити під загрозу сам пошук позаземного життя. У той же час в NASA хочуть забезпечити безпеку місій для навколишнього середовища Землі та обмежити забруднення з космосу.

NASA оновило політику двома тимчасовими директиваи. Перша присвячена місії Artemis. Програма передбачає висадку двох астронавтів на Місяць в 2024 році і встановлення стійкого людського присутності до 2028 року. Представник дирекції наукової місії NASA Томас Зурбухен пояснив: "Ми переслідуємо важливу мету сталого дослідження Місяця, одночасно забезпечуючи захист майбутньої науки. Ці об'єкти мають величезну наукову цінність для формування нашого розуміння історії нашої планети, Місяця і Сонячної системи".

Друга директива присвячена проблемі біологічного забруднення для місячних місій і польотів на Марс. Агентство заявляє, що буде використовувати дані і досвід, отримані в ході наземних випробувань, для створення принципів і розвитку можливостей моніторингу біологічних процесів, пов'язаних з присутністю людини в космічних дослідженнях.

У директивах також передбачається розробка технологій для зменшення забруднення, таких як інструменти і методи видалення відходів. Крім того, агентство хоче краще дослідити процеси в навколишньому середовищі Марса, щоб зрозуміти, як правильно утилізувати результати діяльності людини.