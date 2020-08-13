NASA досліджує Червону планету вже багато років, використовуючи різну техніку. В ході вивчення її поверхні бортові камери орбітальних зондів отримують тисячі знімків з різних ракурсів. Дослідники відібрали найяскравіші фотографії марсіанських пейзажів і опублікували своєрідну "галерею космічного мистецтва".

Як отримали фото

Знімки які з'явилися на сайті NASA були отримані за допомогою кількох спеціальних камер: Mars Color Imager з об'єктивом формату "риб'яче око", ландшафтної Context Camera, а також високотехнологічної HiRISE, здатної знімати кольорові фотографії з високою роздільною здатністю і оснащеної функцією масштабування, яка дозволяє їй зосередитися на цікавих явищах і місцевості.

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Нова колекція знімків була розміщена на сайті агентства в рамках святкування 15-річчя орбітального апарату Mars Reconnaise Orbiter.

Фото поверхні Марса

Якісні фотографії, завантажити які в максимальній роздільній здатності можна за цим посиланням, дають змогу поглянути на марсіанські пейзажі і оцінити навколишнє середовище планети. Для підвищення інтересу користувачів інтернету до космосу фахівці NASA регулярно публікують найяскравіші знімки у вигляді тематичних добірок.