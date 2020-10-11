Американське космічне агентство NASA оголосило про перенесення місії SpaceX Crew-1 до Міжнародної космічної станції на початок-середину листопада. Початкова дата запуску була запланована на 31 жовтня.

Під час чергових тестів інженери виявили надмірний тиск в одному з двигунів, Це може стати причиною непередбачуваних проблем під час старту місії. Наразі фахівці працюють над вирішенням проблеми, а пуск вимушено перенесли на середину листопада, повідомляє NASA.

Цікаво SpaceX готується до публічного тестування супутникового інтернету Starlink

Це дає SpaceX додатковий час для завершення тестування обладнання та аналізу даних. Компанія оцінює нестандартну поведінку газогенератора двигуна першого ступеня Falcon 9, що спостерігається під час недавньої спроби запуску місії,

– розповіли в NASA.

Деталі місії Crew-1

У рамках місії Crew-1 ракета Falcon 9 доставить корабель на Міжнародну космічну станцію з трьома астронавтами NASA:

командиром Майклом Хопкінсом;

пілотом Віктором Гловером;

фахівцем Шеннон Уокером:

та фахівцем Японського космічного агентства Соїті Ногуті.



Екіпаж місії Crew-1 / Фото NASA

Команда першої повноцінної місії Crew Dragon проведе на Міжнародній космічній станції шість місяців.

Історичний пуск Crew Dragon

У травні 2020 року було здійснено перший в історії пілотований запуск космічного корабля приватної компанії. Тоді SpaceX Crew Dragon доставив двох астронавтів до МКС в рамках тестової місії Demo-2, місія Crew-1 стане першою для цього корабля у статусі першої експлуатаційної.