У NASA прийняли рішення переглянути "образливі" назви космічних об'єктів. Таке рішення прийняли з огляду на те, що "потенційно образливі прізвиська космічних об'єктів, які спершу такими не здаються, можуть відволікати від науки".

Про таке рішення NASA повідомило на офіційному сайті агентства.

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Які космічні об'єкти перейменують

У першу чергу це стосується прізвиська "Ескімос", яке використовують для планетарної туманності NGC 2392.



Туманність NGC 2392

Даний термін віднедавна сприймається в негативному світлі і асоціюється з колоніалізмом і расизмом. Раніше американська компанія Dreyer's відмовилася від відомого назви морозива "Ескімо".

Також в NASA переглянуть позначення для галактик NGC 4567 і NGC 4568 – їх називають "Сіамські близнюки", що з точки зору агентства вважається образливим. Сіамські близнюки – прізвисько, дане двом братам з Сіаму (нині Таїланду), які виступали як "виродки" у цирку.

Космічне агентство заявило, що відтепер буде використовувати тільки офіційні позначення Міжнародного астрономічного союзу в випадках, коли прізвиська недоречні.