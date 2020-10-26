Літаюча обсерваторія NASA SOFIA підтвердила наявність води у кратері Клавій, розташованому в Південній півкулі супутника Землі.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy. Вони допоможуть дізнатися більше про природу води на Місяці. Ці дані також будуть корисні в майбутніх місячних місіях і допоможуть створити перші карти розподілу водних ресурсів нашого супутника, повідомляє Alpha Centauri.

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Деталі відкриття

Дані обсерваторії показують, що у ґрунті кратера Клавій міститься вода в концентрації від 100 до 412 частин на мільйон. Це приблизно еквівалентно 300-мілілітрової пляшці води, закопаній в кубічному метрі ґрунту. Разом з тим це все ще у 100 разів менше від концентрації води в пустелі Сахара.

Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Наразі невідомо, чи зможемо ми використовувати її як ресурс. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів у рамках програми Artemis,

– повідомив у своєму Твіттері глава агентства Джим Брайденстайн.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Вода у кратері Клавій може виникати двома шляхами. Перший досить простий: запаси поповнюються за допомогою гідратованих мікрометеоритів. Другий трохи складніший: присутній у сонячному вітрі водень реагує з кислотновмісними мінералами у ґрунті з утворенням гідроксильних груп, які під впливом радіації перетворюються у воду.

Подальші спостереження SOFIA будуть спрямовані на пошуки води в інших освітлених Сонцем місцях в різні фази Місяця.