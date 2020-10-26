NASA підтвердило наявність води на освітленій Сонцем поверхні Місяця
Літаюча обсерваторія NASA SOFIA підтвердила наявність води у кратері Клавій, розташованому в Південній півкулі супутника Землі.
Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy. Вони допоможуть дізнатися більше про природу води на Місяці. Ці дані також будуть корисні в майбутніх місячних місіях і допоможуть створити перші карти розподілу водних ресурсів нашого супутника, повідомляє Alpha Centauri.
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Деталі відкриття
Дані обсерваторії показують, що у ґрунті кратера Клавій міститься вода в концентрації від 100 до 412 частин на мільйон. Це приблизно еквівалентно 300-мілілітрової пляшці води, закопаній в кубічному метрі ґрунту. Разом з тим це все ще у 100 разів менше від концентрації води в пустелі Сахара.
Ми вперше можемо підтвердити наявність води на сонячній стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Наразі невідомо, чи зможемо ми використовувати її як ресурс. Пошук води на Місяці має ключове значення для наших дослідницьких планів у рамках програми Artemis,
– повідомив у своєму Твіттері глава агентства Джим Брайденстайн.
Вода у кратері Клавій може виникати двома шляхами. Перший досить простий: запаси поповнюються за допомогою гідратованих мікрометеоритів. Другий трохи складніший: присутній у сонячному вітрі водень реагує з кислотновмісними мінералами у ґрунті з утворенням гідроксильних груп, які під впливом радіації перетворюються у воду.
Подальші спостереження SOFIA будуть спрямовані на пошуки води в інших освітлених Сонцем місцях в різні фази Місяця.
- Наявність води на Місяці не новина, ще у 2018 році NASA заявило, що на супутнику безсумнівно є вода, однак розміри її запасів до кінця не досліджені. Свіже відкриття зроблено в рамках досліджень, яке проводиться стратосферною німецько-американською обсерваторією SOFIA на борту літака Boeing 747.