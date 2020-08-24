На борту Міжнародної космічної станції (МКС) космонавти не тільки займаються науковою діяльністю, а й постійно насолоджуються неймовірним видом нашої планети. Цього тижня NASA опублікувало фотографію, на якій видно відразу два природних явища, які не трапляються разом в звичайних умовах.

Незвичайна фотографія була зроблена з борту МКС вранці ще 16 березня цього року, коли станція пролітала над Південною Аляскою.

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На зображенні можна побачити два найяскравіших явища природи у верхніх шарах атмосфери Землі – полярне сяйво і світіння повітря. За словами представників космічного агентства, як правило, подібні явища ніколи не зустрічаються в одному місці, що робить фотографію дійсно унікальною.

Хвилясті зелені промені північного сяйва з червоними вершинами, здається, перетинали приглушені червоно-жовті смуги свічення, коли станція проходила на південь від півострова Аляска. Промені східного Сонця позаду Землі додали темної синяви на горизонті,

– описують побачене представники NASA.

Чому це явище унікальне

За словами вчених, полярне сяйво і світіння повітря викликаються різними фізичними процесами навіть попри те, що фіксуються на однакових висотах. Світіння атмосфери – це випромінювання світла в результаті хімічної взаємодії кисню, азоту та інших молекул у верхніх шарах. З іншого боку, полярні сяйва виникають в результаті взаємодії сонячної енергії і магнітного поля Землі.