Агентство NASA продемонструвало отримані з бортової камери апарату кадри. Ця складна космічна операція на відстані більше 320 мільйонів кілометрів від Землі була успішно виконана 20 жовтня 2020 року.

Апарату передав на Землю 82 фотокадри операції Touch-And-Go (TAG) місії OSIRIS-REx, повідомляє 24 канал. Аналіз телеметрії зонда показав, що пробовідбірна головка OSIRIS-REx стосувалася поверхні Бенну приблизно 6 секунд, після чого почався процес віддалення апарату від астероїда.

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Процедура забору проб з Бенну з бортовою камерою OSIRIS-REx

Спочатку зонд зійшов з робочої орбіти навколо Бенну, потім розгорнув механізм відбору проб ґрунту і склав свої сонячні панелі. Після сього почався спуск до поверхні. У момент контакту з поверхнею астероїда зонд обдув поверхню потоком азоту і почав збирати дрібні частинки ґрунту, що піднялися з поверхні.

Процедура забору ґрунту була повністю автоматизована. Оскільки радіосигнал із Землі до точки дотику зонда з астероїдом йде 18 хвилин, керувати операцією напряму не було змоги.

Що відомо про астероїд Бенну? Це небесне тіло розміром приблизно з нью-йоркський Емпайр-стейт-білдінг. Вага астероїда сягає 140 мільйонів тонн, а діаметр – 560 метрів. Дослідники вважають, що Бенну відноситься до класу так званих кам'яновугільних або вуглецевих астероїдів. Це означає, що в його породі збереглася велика частина хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому, коли з'явилися планети і Сонце. Саме тому вчені так хочуть доставити зразки породи Бенну в земні лабораторії для вивчення.

Повернення додому

Зонд OSIRIS-REx повинен наблизитися з Землею у вересні 2023 року. Планується, що він скине зразки ґрунту з Бенну у спеціальній капсулі.

Траєкторія польоту OSIRIS-REx і Бенну доступні в браузерному 3D додатку NASA Eyes on the Solar System. Там можна побачити, як облітав апарат навколо астероїда і місце взяття проби.