Американське космічне агентство провело масштабне дослідження швидкості танення полярних льодовиків за останні 16 років. NASA показало фото зниклих льодовиків в Арктиці.

Лише за протягом п'яти минулих років Арктика втратила дві величезні крижані шапки, повідомляє Національний центру даних снігу й льоду (NSIDC).

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Директор центру та вчений Марк Серрезе наголосив, що кліматичні зміни найперше помітні саме в Арктиці. При цьому він додав, що раніше ці крижані шапки здавалися постійним елементом ландшафту.



Процес танення льодових шапок в Арктиці

Так, раніше лід покривав плато Хейзен на північному сході острова Елсмір, але тепер він зник. Дізнатися це вдалося завдяки знімкам вдосконаленого космічного термоемісійного радіометра (ASTER) на борту супутника NASA Terra.



На знімках, зроблених апаратурою NASA, льодовиків вже немає

Раніше в NASA показали процес танення льодовиків на Землі протягом останніх 16 років.

Відео демонструє процес танення льодовиків