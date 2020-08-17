NASA поліпшило космічний телескоп TESS після закінчення місії
Космічний телескоп TESS завершив свою основну місію 4 липня 2020 року. За два роки він сфотографував близько 75% зоряного неба, виявивши 66 екзопланет і 2100 кандидатів на цю роль. Інженери NASA не стали виводити телескоп і вирішили продовжити його роботу: їм вдалося його істотно модернізувати, збільшивши швидкість зйомки в три рази.
Космічний телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) призначався для відкриття екзопланет транзитним методом. Після дворічної роботи він завершив основну місію, сфотографувавши близько 75% зоряного неба, повідомляє 24 канал.
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За цей час він виявив 66 екзопланети і 2100 потенційних кандидатів, належність яких до екзопланет ще потрібно довести. Керівництво NASA високо оцінило результати його роботи і повідомило про проведену модернізації, завдяки чому телескоп стане ще ефективнішим.
Як покращили телескоп TESS
Після поліпшення способу збору й обробки даних з супутника камери TESS знімають повне зображення кожні 10 хвилин, що в три рази швидше, ніж під час основної місії. Швидкісний режим дозволяє вимірювати яскравість тисяч зірок кожні 20 секунд. Наступні 12 місяців телескоп буде проводити сканування південного неба, а після ще 15 місяців – додаткові спостереження на півночі. Врешті-решт він продовжить шукати екзопланети на недоступних раніше ділянках.
Досягнення TESS
За час роботи TESS досліджував 13 секторів розміром 24x96 градусів кожен. За перший рік кожна з ПЗС-матриць телескопа зробила 15 347 знімків, а загальний обсяг переданих даних перевищив 20 ТБ. Аналогічна робота була пророблена і наступного року. Також телескоп зафіксував спалах комети в Сонячній системі, розкрив таємницю класу пульсуючих зірок і досліджував світ, в якому пори року залежать від зоряної модуляції. Попереду астрономів чекають десятки неймовірних відкриттів і нових екзопланет.
Підсумкове відео до завершення програми TESS