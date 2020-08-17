Космічний телескоп TESS завершив свою основну місію 4 липня 2020 року. За два роки він сфотографував близько 75% зоряного неба, виявивши 66 екзопланет і 2100 кандидатів на цю роль. Інженери NASA не стали виводити телескоп і вирішили продовжити його роботу: їм вдалося його істотно модернізувати, збільшивши швидкість зйомки в три рази.

Космічний телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) призначався для відкриття екзопланет транзитним методом. Після дворічної роботи він завершив основну місію, сфотографувавши близько 75% зоряного неба, повідомляє 24 канал.

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За цей час він виявив 66 екзопланети і 2100 потенційних кандидатів, належність яких до екзопланет ще потрібно довести. Керівництво NASA високо оцінило результати його роботи і повідомило про проведену модернізації, завдяки чому телескоп стане ще ефективнішим.

Що таке екзопланета? Це планета за межами сонячної системи, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо своєї зірки. Станом на 2019 рік, всього зареєстровано 4107 екзопланет в 3057 системах. Загальна кількість екзопланет у нашій галактиці може сягати сотень мільярдів.

Як покращили телескоп TESS

Після поліпшення способу збору й обробки даних з супутника камери TESS знімають повне зображення кожні 10 хвилин, що в три рази швидше, ніж під час основної місії. Швидкісний режим дозволяє вимірювати яскравість тисяч зірок кожні 20 секунд. Наступні 12 місяців телескоп буде проводити сканування південного неба, а після ще 15 місяців – додаткові спостереження на півночі. Врешті-решт він продовжить шукати екзопланети на недоступних раніше ділянках.

Досягнення TESS

За час роботи TESS досліджував 13 секторів розміром 24x96 градусів кожен. За перший рік кожна з ПЗС-матриць телескопа зробила 15 347 знімків, а загальний обсяг переданих даних перевищив 20 ТБ. Аналогічна робота була пророблена і наступного року. Також телескоп зафіксував спалах комети в Сонячній системі, розкрив таємницю класу пульсуючих зірок і досліджував світ, в якому пори року залежать від зоряної модуляції. Попереду астрономів чекають десятки неймовірних відкриттів і нових екзопланет.

Підсумкове відео до завершення програми TESS