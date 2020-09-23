Національне агентство США з аеронавтики та дослідження космічного простору оголосило у понеділок оновлений план своєї місячної програми Artemis. Перший етап під назвою Artemis 1 заплановано на 2021 рік, а другий, – Artemis 2, розпочнеться у 2023 році.

План польотів

Згідно з планом NASA, після проведення наземних випробувань ракети-носія Space Launch System (SLS), що розробляється компанією Boeing, її відправлять в Космічний центр Кеннеді у Флориді. SLS буде запущена разом з космічним кораблем Orion у 2021 році в рамках місії Artemis I, яка пройде без участі астронавтів. Після цього агентство планує запуск Artemis II у 2023 році, вже з людьми на борту.

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Обидва польоти передбачають обліт земного супутника, під час якого будуть перевірені системи життєзабезпечення і зв'язку.



Випробування рятувальної системи корабля Orion / Фото NASA

Планується, що частина другого польоту буде проведена в ручному режимі. Так, наприклад, після виходу корабля Orion на орбіту Землі відстикування корабля від ступеня рухової установки на кріогенному паливі проведуть астронавти.



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У NASA зазначають, що це дасть можливість протестувати ручне керування кораблем в польових умовах, що неможливо на Землі – це необхідно для місії з висадки астронавтів на поверхню супутника.

Роботи на Місяці

Крім того, до 2024 року NASA планує відправити на поверхню Місяця кілька роботів – починаючи з 2021 року, двічі на рік будуть зроблені комерційні запуски. Завдання цих роботів буде складатися у проведенні наукових досліджень і випробувань нових технологій, які будуть використовувати в майбутньому в освоєнні Місяця.

За програмою CLPS (Commercial Lunar Payload Services) буде здійснюватися по дві посадки приватних автоматизованих апаратів на рік, починаючи з 2021 року.

Перша жінка на Місяці

В 2024 році у рамках Artemis III на Місяць відправлять живих астронавтів – вони висадяться в районі південного полюса супутника. До складу екіпажу цієї місії увійдуть один чоловік і одна жінка. Для спуску на поверхню буде використана система посадки.

Розробками трьох різних систем наразі займаються компанії Blue Origin, SpaceX і Dynetics. Найкраще та найефективніше рішення буде використане в рамках місії.



Місячні посадкові апарати Dynetics, SpaceX та Blue Origin (концепти)

Здійснюватиметься висадка за допомогою одного пілотованого посадкового апарата, який буде обраний пізніше, виходячи зі ступеня готовності і привабливості наданих характеристик і ціни.

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Місце висадки

Наразі точне місце посадки не узгоджене. Втім, раніше у NASA зазначали, що зони посадки місячної місії Artemis III можуть бути обрані в районах, де висаджувалися екіпажі місячних модулів Apollo.

Таке рішення може бути прийнято, якщо буде вирішено, що посадка в районі Південного полюса на ранній стадії програми Artemis недостатньо безпечна.

Є сенс відправити людей туди, де вже сідали Apollo. Це може дати нам деякі нові наукові відомості – ми там знайдемо залишене обладнання. Та й в цілому це було б дуже символічно,

– сказав глава NASA Джим Брайденстайн.

Інші завдання Artemis

Також під час місії Artemis III планується стикування корабля Orion з місячною орбітальною платформою-шлюзом Gateway, яку збираються запустити в 2023 році. За цим послідує місія з поповнення запасів GLS-1 (Dragon XL буде також запущений на Falcon Heavy). Навколомісячному станція Gateway може бути використана для Артеміди III, Артеміди IV та інших місій.



Космічна станція Gateway (рендер) / Фото NASA

Відзначається, що агентство ще не прийняло рішення, чи слід використовувати Gateway під час перших запусків програми Artemis, але в будь-якому випадку в майбутньому станція "обросте" додатковими модулями, що дозволить проводити більш тривалі місячні місії, обіцяє NASA.



Астронавти на Місяці (ілюстративне зображення) / Фото NASA

Як повідомляється у прес-релізі агентства, запуск платформи-шлюзу націлений на поступове нарощування інфраструктури на поверхні супутника до кінця десятиліття.

Коли була анонсована програма NASA Artemis?

У травні 2019 NASA запустила місячну програму Artemis з основним завданням – висадкою на місячну поверхню в 2024 році своїх астронавтів.

Артеміда – це давньогрецька богиня і сестра Аполлона, ім'я якого носила перша місячна програма США 1960-70-х років, в ході якої в рамках шести експедицій на Місяці побували 12 американських астронавтів, а на Землю було доставлено понад 380 кілограмів зразків місячного грунту.

Десятирічний план передбачає використання як приватних ракет-носіїв, космічних апаратів та модулів, так і розробок NASA (важку ракету Space Launch rocket – SLS Block 1B, космічний корабель Orion і орбітальну місячну базу Gateway) для поетапного виведення на орбіту Місяця великого обсягу корисного навантаження і декількох екіпажів.

Причому в ролі підрядників будуть задіяні як вже перевірені компанії, так і нові, які ще розкриють свій потенціал.

Скільки коштує програма Artemis

Приблихний бюджет місячної програми Artemis становить від 6 до 8 мільярдів доларів на рік до чинного бюджету NASA, який становить близько 20 мільярдів доларів.

Основна проблема – це вчасне й повне фінансування етапів програми, щоб терміни реалізації не були зірвані, а плановані завдання були виконані. Якщо навіть половина плану програми буде втілено в життя, то в 2024 році нас очікує висадка перших дослідників в цьому столітті в околицях південного полюса Місяця.

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Кораблі Lockheed Martin

У вересні минулого року корпорація Lockheed Martin виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків до Місяця в рамках програми Artemis.

У NASA повідомили, що Lockheed Martin зобов'язалася побудувати мінімум шість або максимум 12 кораблів в період до 30 вересня 2030 року. Будівництво перших трьох кораблів Orion для місій Artemis 3-5 оцінюється в 2,7 мільярдів долрів. Ще три кораблі для місій Artemis 6-8, вартість яких складе 1,9 мільярдів доларів, NASA планувало замовити у 2022 році.

У березні 2019 року президент США Дональд Трамп зажадав від NASA "за будь-яку ціну" відправити американців на Місяць до 2024 року. Він пообіцяв виділити додаткові 1,6 мільярдів доларів бюджету агентства для освоєння Місяця й Марса, щоб Сполучені Штати змогли "повернутися в космос по-справжньому".