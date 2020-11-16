NASA побудує на Марсі першу метеорологічну мережу. Спеціальне обладнання допоможе в організації запланованих місій і будівництві модулів для колонії на Червоній планеті.

Формування метеорологічної мережі стане можливим після прибуття на Марс планетохода Perseverance в лютому наступного року. В оснащення цього апарату входить комплекс Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) – спеціалізована система датчиків для вимірювання температури, швидкості і напрямку вітру, тиску, відносної вологості, розміру і форми пилу, пише slashgear.

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Що відомо

Після прибуття марсоходу потрібно буде виконати ряд завдань. Одне з них полягатиме в зборі основних метеорологічних даних на Червоній планеті, включаючи напрямок і швидкість вітру на планеті, його температуру, рівень вологості і тиск.

Також апарат збере зразки для майбутньої місії, щоб відправити їх на Землю. Метеорологічна система MEDA буде працювати в одній мережі з датчиками Curiosity, наукового зонда InSight і планетоходу Perseverance.

Спільна робота всіх апаратів забезпечить можливість складати деталізовані зведення погоди і прогнозувати можливі бурі.



