Космічний телескоп Габбл почав нову програму спостереження під назвою ULLYSES. Вона стане найбільшою для обсерваторії з точки зору тривалості дослідження.

Що досліджуватимуть

Протягом трьох років телескоп вивчатиме понад 300 молодих зірок у рідній галактиці Чумацький Шлях і близьких галактиках. Це надасть змогу краще зрозуміти процеси формування зірок та їх еволюції, повідомляється на сайті NASA.

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Деталі програми ULLYSES

5 листопада 2020 року Інститут досліджень космосу за допомогою космічного телескопа у Балтіморі оголосив про старт нової наукової програми телескопа Габбл, що отримала назву ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), яка стане найбільшою для обсерваторії з точки зору обсягу часу, виділеного на спостереження. В рамках програми телескоп протягом трьох років буде вивчати в ультрафіолетовому і оптичному діапазонах довжин хвиль понад 300 молодих зірок різної маси, що знаходяться в десяти областях зореутворення в Чумацькому Шляху і в чотирьох довколишніх карликових галактиках, в тому числі в Магелланових хмарах. Надалі з накопичених даних сформують загальнодоступний каталог, який можна зіставляти з даними спостережень в інших діапазонах.



Наземне телескопічне фото галактики Велика Магелланова Туманність (відзначені цілі для спостереження телескопом Габбл) / Фото NASA

Завдання програми

Мета ULLYSES полягає в розширенні нашого розуміння процесів народження і еволюції зірок протягом перших 10 мільйонів років їх життя. Зокрема, астрономи хочуть дізнатися, як саме ультрафіолетове випромінювання від зірок впливає на склад і властивості навколозоряних диска, в якому утворюються планети, як формуються джети у молодих зірок і як зіркові вітру впливають на локальний темп зореутворення в туманності.

Деталі програми ULLYSES, відео: