Телескоп Габбл розпочав велике спостереження: досліджуватимуть понад 300 зірок Чумацького Шляху
Космічний телескоп Габбл почав нову програму спостереження під назвою ULLYSES. Вона стане найбільшою для обсерваторії з точки зору тривалості дослідження.
Що досліджуватимуть
Протягом трьох років телескоп вивчатиме понад 300 молодих зірок у рідній галактиці Чумацький Шлях і близьких галактиках. Це надасть змогу краще зрозуміти процеси формування зірок та їх еволюції, повідомляється на сайті NASA.
Цікаво NASA виявило дві галактики незвичайної форми у процесі зіштовхування: відео
Деталі програми ULLYSES
5 листопада 2020 року Інститут досліджень космосу за допомогою космічного телескопа у Балтіморі оголосив про старт нової наукової програми телескопа Габбл, що отримала назву ULLYSES (UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), яка стане найбільшою для обсерваторії з точки зору обсягу часу, виділеного на спостереження. В рамках програми телескоп протягом трьох років буде вивчати в ультрафіолетовому і оптичному діапазонах довжин хвиль понад 300 молодих зірок різної маси, що знаходяться в десяти областях зореутворення в Чумацькому Шляху і в чотирьох довколишніх карликових галактиках, в тому числі в Магелланових хмарах. Надалі з накопичених даних сформують загальнодоступний каталог, який можна зіставляти з даними спостережень в інших діапазонах.
Наземне телескопічне фото галактики Велика Магелланова Туманність (відзначені цілі для спостереження телескопом Габбл) / Фото NASA
Завдання програми
Мета ULLYSES полягає в розширенні нашого розуміння процесів народження і еволюції зірок протягом перших 10 мільйонів років їх життя. Зокрема, астрономи хочуть дізнатися, як саме ультрафіолетове випромінювання від зірок впливає на склад і властивості навколозоряних диска, в якому утворюються планети, як формуються джети у молодих зірок і як зіркові вітру впливають на локальний темп зореутворення в туманності.
Деталі програми ULLYSES, відео:
Що відомо про телескоп Габбл?Космічний телескоп Габбл працює на навколоземній орбіті вже понад тридцять років і вважається найбільш відомою і результативною космічною обсерваторією.
Загальний обсяг наукових даних, переданих на Землю телескопом за весь час функціонування, оцінюється в десятки терабайт, які дозволили астрономам зробити величезну кількість відкриттів в області астрофізики, планетології і космології. Зокрема, спостереження, проведені телескопом, зіграли ключову роль у відкритті прискореного розширення Всесвіту.
Очікується, що в наступному році буде запущена обсерваторія Джеймс Уебб, яка продовжить вести спостереження, розпочаті Габблом.
Поділитися новиною
-
Телескоп Габбл розпочав велике спостереження: досліджуватимуть понад 300 зірок Чумацького Шляхусьогодні , 22:03
-
Астрономи зафіксували радіоспалах у межах Чумацького Шляху і знайшли його джерело5 листопада , 11:37
-
Хочеш на роботу в Tesla – відгадай загадку, яку Ілон Маск озвучував на співбесіді5 листопада , 09:33