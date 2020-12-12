Дочірня компанія Firefly Black LLC компанії Firefly Aerospace, яка належить українському бізнесмену Максиму Полякову, уклала контракт із національним космічним агентством США NASA. Згідно з договором на орбіту Землі мають запустити малі супутники.

Вартість контракту з компанією Firefly Black LLC складає 9,8 мільйона доларів. Про це повідомляє американське космічне агентство NASA.

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Що відомо про контракт

Програма NASA Launch Services Program уклала кілька контрактів Venture Class Launch Services Demonstration 2.

Передбачається, що у космос запустять малі супутники SmallSats, включаючи CubeSats, мікросупутники або наносупутники.

Для забезпечення можливостей комерційного запуску NASA відібрало три компанії, однією з яких стала зареєстрована в Техасі Firefly Black LLC.

Вартість контракту з цією компанією – 9,8 мільйона доларів.

Для чого у космосі потрібні малі супутники

Супутники мають допомогти знизити ризики, пов'язані з використанням нових ракет-носіїв, які забезпечують доступ у космос майбутніх малих космічних кораблів.

У NASA зазначили, що запуски малих супутників є більш ризикованими, аніж великі місії.