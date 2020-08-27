Космічна агенція NASA визначилася зі списком екіпажу для першого пілотованого запуску космічного корабля Starliner, що розробляється компанією Boeing. В місії братимуть участь астронавти Кріс Фергюсон, Ніколь Манн і Майкл Фінк.

Перший політ може відбутися вже влітку 2021 року. За словами представника Boeing Джоша Баррета, зараз інженери NASA та Boeing працюють над підготовкою другого польоту Starliner без екіпажу.

Не пропустіть NASA показало унікальне фото з двома рідкісними явищами природи

Нагадаємо – перший політ відбувся у грудні 2019 року і він завершився провалом через низку помилок. Тоді корабель не зміг пристикуватися до МКС через збій таймера польотного часу, який привів до зайвих витрат палива для корекції свого розташування. Попри на це, кораблю вдалося успішно приземлитися на полігоні в Нью-Мексико через два дні після запуску.

Плани та підготовка

Представник Boeing пояснив, що другий непілотований політ відбудеться або в кінці 2020 року, або у січні 2021-го – все залежить від виконання окремих етапів розробки комп'ютерних програм і випробувань обладнання. Якщо все пройде добре, влітку наступного року Boeing і NASA здійснять перший випробувальний політ корабля, в якому братимуть участь Фергюсон, Манн і Фінк.



Boeing готує Starliner до чергової випробувальної місії

Після нього заплановано і другий політ, в який відправиться екіпаж у складі Суні Вільямс, Джоша Кассадо і Дженет Еппс, пояснив Баррет. Він уточнив, що поки не виключена можливість того, що до останніх приєднається ще один, четвертий астронавт, причому він може бути іноземцем.

NASA почала співпрацю з Boeing у 2010 році, виділивши компанії грант у розмірі 18 мільйонів доларів на будівництво корабля Starliner. Спочатку перший політ був запланований на 2015 рік, однак потім неодноразово відкладався через різні проблем.