NASA відібрало ґрунт з астероїда Бенну в 33 мільйонах кілометрів від Землі
Американський космічний апарат Osiris-REx 20 жовтня відібрав зразки ґрунту з астероїда Бенну. Сам апарат вже протягом двох років перебуває на орбіті астероїда, що розташований за близько 33 мільйонів кілометрів від Землі.
Зонд зблизився з Бенну, але не здійснював висадки на поверхню астероїда, повідомляє американська космічна агенція NASA.
Цікаво Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Osiris-REx наблизився до астероїда на відстань близько 750 метрів. Тоді з апарату випустили руку маніпулятор, яка й здійснювала забір ґрунту.
Сам Osiris-REx повинен був випустити струмінь газоподібного азоту під тиском і спеціальним насосом зібрати пил, який піднявся з поверхні.
Вся операція тривала не більш як 10 секунд. Цікаво, що всю операцію проводили в автономному режимі. Через величезну відстань затримка зі зв'язком сигналу досягала 18 хвилин, що не дозволяли вести операцію з центру керування польотами.
У NASA вважають, що змогли відібрати близько 60 грамів ґрунту з астероїда. На думку вчених, їхнє дослідження дозволить дізнатися ранню історію формування Сонячної системи. Це перша американська місія з повернення на землю зразків ґрунту з астероїда.
Коротко про астероїд Бенну:
- Він розташований за 33 мільйони кілометрів від Землі. NASA вважає цей астероїд потенційно небезпечним для нашої планети небесним тілом.
- Його вага досягає 140 мільйонів тонн, а діаметр астероїда – 560 метрів. За підрахунками траєкторії, він може зіштовхнутися з Землею в період 2169 – 2199 років.