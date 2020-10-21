Американський космічний апарат Osiris-REx 20 жовтня відібрав зразки ґрунту з астероїда Бенну. Сам апарат вже протягом двох років перебуває на орбіті астероїда, що розташований за близько 33 мільйонів кілометрів від Землі.

Зонд зблизився з Бенну, але не здійснював висадки на поверхню астероїда, повідомляє американська космічна агенція NASA.

Цікаво Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?

Osiris-REx наблизився до астероїда на відстань близько 750 метрів. Тоді з апарату випустили руку маніпулятор, яка й здійснювала забір ґрунту.

Сам Osiris-REx повинен був випустити струмінь газоподібного азоту під тиском і спеціальним насосом зібрати пил, який піднявся з поверхні.

Вся операція тривала не більш як 10 секунд. Цікаво, що всю операцію проводили в автономному режимі. Через величезну відстань затримка зі зв'язком сигналу досягала 18 хвилин, що не дозволяли вести операцію з центру керування польотами.

У NASA вважають, що змогли відібрати близько 60 грамів ґрунту з астероїда. На думку вчених, їхнє дослідження дозволить дізнатися ранню історію формування Сонячної системи. Це перша американська місія з повернення на землю зразків ґрунту з астероїда.

Коротко про астероїд Бенну: