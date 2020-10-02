Запуск вантажного космічного корабля Cygnus американської компанії Northrop Grumman, був скасований за кілька хвилин перед запуском в зв'язку з технічними несправностями. На Міжнародну космічну станцію корабель повинен доставити майже чотири тонни вантажу. Запуск відклали на добу.

Про перенесення старту NASA повідомило у своєму твіттері. Політ повинен стати третім в рамках нового контракту NASA з виробником Cygnus – компанією Northrop Grumman. Всього до 2024 року в США має відбутися щонайменше шість аналогічних запусків.

Цікаво ОАЕ запустять місяцехід в рамках власної програми в 2024 році

У чому проблема?

Під час процедури пдготовки до старту виявили проблеми в наземній системі забезпечення – перед запуском наземне обладнання показувало помилкові покази. У NASA повідомили що з ракетою та кораблем все в нормі.

Наразі фахівці займаються превіркою наземних систем забезпечення та усуненням неполадок. Якщо проблема виявиться незначною, наступний запуск буде проведено вже за добу – о 20:45 за часом Східного узбережжя США (03:45 за Києвом).

To recap: tonight's launch attempt for @NorthropGrumman's Antares rocket to send the #Cygnus resupply craft to the @Space_Station was scrubbed about 2 minutes and 40 seconds before liftoff due to an unknown problem with a component of ground support equipment. pic.twitter.com/9qe3mTtBpu — NASA (@NASA) October 2, 2020