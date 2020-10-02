NASA відмінило запуск україно-америкнської ракети Antares до МКС
Запуск вантажного космічного корабля Cygnus американської компанії Northrop Grumman, був скасований за кілька хвилин перед запуском в зв'язку з технічними несправностями. На Міжнародну космічну станцію корабель повинен доставити майже чотири тонни вантажу. Запуск відклали на добу.
Про перенесення старту NASA повідомило у своєму твіттері. Політ повинен стати третім в рамках нового контракту NASA з виробником Cygnus – компанією Northrop Grumman. Всього до 2024 року в США має відбутися щонайменше шість аналогічних запусків.
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У чому проблема?
Під час процедури пдготовки до старту виявили проблеми в наземній системі забезпечення – перед запуском наземне обладнання показувало помилкові покази. У NASA повідомили що з ракетою та кораблем все в нормі.
Наразі фахівці займаються превіркою наземних систем забезпечення та усуненням неполадок. Якщо проблема виявиться незначною, наступний запуск буде проведено вже за добу – о 20:45 за часом Східного узбережжя США (03:45 за Києвом).
Що відомо про ракету-носій Antares?Ракета сконструйована спільними силами США та України. До створення Antares залучені наступні компанії: конструкторське бюро "Південне", "Південний машинобудівний завод ім. Макарова", американська Orbital ATK.
Antares створювали спеціально для транспортування вантажного модуля Cygnus до МКС. Перший успішний запуск ракети на орбіту відбувся 21 квітня 2013 року.