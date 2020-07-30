Марсохід Perseverance, який NASA запустило 30 липня о 14:50 за київським часом, доставить на поверхню планети пам'ятну табличку в знак поваги медикам, які борються з пандемією COVID19.

Як повідомили в NASA, цього разу під час запуску на Марс полетять не лише імена майже 11 мільйонів жителів планети, але й спеціальна табличка, якою в NASA вирішили вшанувати всіх медиків, які боряться з пандемією коронавірусу.

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Команда місії Mars 2020 наголосила, що кожен представник "гостро усвідомлює самовідданість і напружену роботу людей в медичній спільноті по всьому світу під час пандемії".

В знак поваги до працівників медицини на марсохід Perseverance, який відправився на Марс з метою дослідити геологію місця приземлення – кратера Джезеро, прикріпили алюмінієву табличку. На ній зображені Земля і посох Асклепія – символ медицини. Її розміри – 8 на 13 см.



Алюмінієва табличка закріплена на марсоході Perseverance

Ми хотіли продемонструвати нашу вдячність тим, хто поставив під загрозу своє особисте благополуччя на благо інших. Ми сподіваємося, що коли майбутні покоління відправляться на Марс і зустрінуться з нашим марсоходом, вони згадають, що на Землі в 2020 році були такі люди,

– зазначив заступник керівника проєкту Perseverance Мет Уолес.

Подорож марсоходу триватиме сім місяців. Perseverance ("Наполегливість") здійснить посадку очікувано 18 лютого 2021 року у кратері Джезеро. Як тільки апарат висадиться, ступінь спуску трохи набере висоту і впаде в декількох сотнях метрів від марсохода, а той розпочне свою роботу розраховану на 1 марсіанський рік (686 земних днів).